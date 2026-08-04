El PP se resiste a afirmar si acogerán a menores migrantes: "No tiene sentido que el Gobierno traslade las consecuencias a las CCAA del PP"

¿Qué ha dicho? Alma Ezcurra señala que es pronto para decir qué harán las CCAA del PP, destacando que el Gobierno debe dar explicaciones primero para poder hablar de cómo solucionar "los problemas que ellos han creado".

El Partido Popular (PP) ha expresado su resistencia a acoger a los menores migrantes en Ceuta en las comunidades que gobiernan, criticando al Gobierno por trasladarles las consecuencias de su política migratoria. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha señalado que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad y no trasladar el problema a las comunidades autónomas. Ezcurra ha cuestionado la suficiencia de la partida de 25 millones anunciada por el Gobierno y ha exigido un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez explique la situación. El PP insiste en que cumplirá la ley, pero recalca que el sistema de protección de menores es nacional y debe ser gestionado por el Ejecutivo.

El PP se resiste a aclarar si acogerán a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta en las comunidades autónomas que gobiernan, señalando que todavía hay muchos aspectos que el Gobierno debe aclarar. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha destacado que no tiene sentido que el Gobierno les traslade "las consecuencias de lo ocurrido".

"No tiene sentido que un gobierno tenga una política migratoria como esta, que llama a la gente a jugarse la vida y venir a España en estas condiciones; que renuncia a proteger fronteras y tiene la peor política exterior; y luego traslade las consecuencias de sus nefastas políticas a las comunidades autónomas", ha criticado, añadiendo que no hay "planificación ni presupuesto", y tampoco saben "cuántas personas son".

Sobre si la medida que ha anunciado el Gobierno, que contempla una partida extraordinaria de 25 millones para la atención de los menores no acompañados en Ceuta, es suficiente, Alma Ezcurra ha recalcado que lo que tiene que suceder es que el Ejecutivo "vuelva de vacaciones".

"Debe haber un pleno extraordinario", ha destacado, indicando que Pedro Sánchez debe explicar qué ha pasado y qué va a hacer para que no se vuelva a repetir. "Cuando eso suceda, hablaremos de la solución a los problemas que ellos han creado", ha recalcado.

De esta forma, desde el PP han trasladado que lo que les parece sorprendente es que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, apele a una resposanbilidad que su Gobierno "no ha tenido". "Es conveniente poner las cosas en su contexto. Hay un número indeterminado de menores vagando por las calles de Ceuta y no se han preocupado por ellos en siete días", ha señalado, añadiendo que lo que no tiene precedentes es la "irresponsabilidad" de un gobierno que ha llevado a miles de niños a jugarse la vida en el mar".

Ezcurra ha asegurado que el PP "va a cumplir la ley" y va a estar del lado de los ceutíes. "No vamos a aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que ha llevado a miles de personas a jugarse la vida", ha insistido.

En cuanto a qué significa que vayan a cumplir la ley, ha destacado que con eso quiere decir que el sistema de protección de menores es un "sistema nacional" y que es el Ejecutivo el que debe "hacerse cargo". "Supongo que la ministra de Infancia y el presidente volverán de sus vacaciones y nos explicarán cómo abordar una crisis donde han dejado abandonados a su suerte a cientos de niños".

Por tanto, ha dejado claro que prefieren que sea el Gobierno el que se haga cargo de "las consecuencias" de sus propias decisiones. "Son muchas las cosas de las que hay que hablar", ha explicado, preguntándose si en este nuevo reparto de menores migrantes excluirán a Cataluña y al País Vasco pese a que son muchas las comunidades autónomas que están colapsadas.

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