Mariana Nannis charla con el diseñador Roberto Diz en 'Mujeres ricas': "La mujeres tienen que ser glamurosas y elegantes"

"Me encanta que la mujer sea glamurosa", destaca Mariana Nannis en este vídeo de Mujeres Ricas en el que habla con el diseñador Roberto Diz, quien responde que "las mujeres deben cuidarse".

Mariana Nannis se encuentra en su jardín con el diseñador Roberto Diz. "Charlotte me ha traido a Marbella a verte, me ha dicho que eres una loca de la ropa", explica el diseñador a la socialité en este vídeo, donde se confiesa un enamorado de "las mujeres locas por la ropa".

Por su parte, a entonces mujer del futbolista argentino Claudio Paul Caniggia destaca que las "mujeres tienen que ser glamurosas y elegantes". Una opinión que comparte el diseñador Roberto Diz, que responde que "las mujeres deben cuidarse".

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