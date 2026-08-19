Mar Segura interrumpe en la cocina minutos antes de su cena benéfica en Mujeres ricas: "Me gusta supervisarlo todo, soy perfeccionista"

Mar Segura visita la cocina de su cena benéfica en Mujeres ricas para apoyar a los cocineros y supervisar todo al detalle: "Mi equipo sabe que soy muy exigente".

Antes de comenzar su cena benéfica en Mujeres ricas, Mar Segura visita la cocina. "Yo no me quedo tranquila si no paso antes por la cocina", confiesa la socialité, que pregunta al jefe de cocina: "Fernando, ¿qué tal va todo?". Y es que Mar Segura confiesa en este vídeo que "antes de la celebración de cada evento" le gusta "supervisarlo todo": "Soy perfeccionista y mi equipo sabe que en 'Meventos' somos muy exigentes".

"Fernando si alguien no toma carne, que no se le ponga ningún impedimento", pide la socialité, que insiste en la importancia de que el vino blanco y el champán se sirvan muy fríos. Por último, Mar Segura manda un mensaje de ánimo a los trabajadores de la cocina: "Sé que sois muy profesionales y confío mucho en vosotros, me dais mucha tranquilidad". "Ánimo y para adelante, como siempre, que va a salir todo perfecto", concluye.

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