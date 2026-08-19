Un cultivador marroquí compara el hachís de España con "el que dan a las cabras": "Aquí no lo fumaríamos"

Equipo de Investigación viajó hasta el norte de Marruecos para adentrarse en las plantaciones de cannabis de Ketama, donde miles de personas dependen económicamente de esta actividad.

En 2015, Equipo de Investigación viajó hasta Ketama, en el norte de Marruecos, para mostrar una realidad que habitualmente permanece alejada de las cámaras: las enormes plantaciones de cannabis que abastecen buena parte del mercado europeo.

En esta región montañosa se cultivaban entonces hasta 27.000 hectáreas de cannabis, según recogió el programa. Aunque Marruecos había legalizado determinados usos del cultivo de cannabis, la transformación en hachís y su posterior tráfico continuaban prohibidos. A pesar de ello, en Ketama el hachís se había convertido en una auténtica fuente de ingresos para buena parte de la población.

Durante el reportaje, el equipo consiguió hablar con un joven cultivador que mostró abiertamente sus plantaciones y explicó cómo funcionaba el proceso de producción. Según su propio testimonio, podía llegar a ganar unos 4.000 euros al mes con el cultivo y la elaboración del hachís. "El que fumáis allí, aquí se lo daríamos a las cabras", aseguró entre risas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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