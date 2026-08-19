El brutal enfado del marido de 'La Paqui' al ver el 'look' para su videoclip: "No me hace ni puta gracia"

'La Paqui' se prepara para grabar su videoclip con un look con el que está convencida de que triunfará, pero su elección no hace ninguna gracia a Juan, su marido, que llega a golpear el capó del coche.

'La Paqui' está a punto de cumplir uno de sus grandes sueños: grabar su propio videocllip. "Yo sé que a alguien no le va a gustar mucho, pero así vendo discos seguro", comenta 'La Paqui' entre risas, mientras sale del coche y muestra su vestuario a su madre, su hermana y su marido, Juan.

Pero su reacción no es precisamente la que esperaba. Juan estalla al ver el 'look' y deja claro que no está dispuesto a que su mujer grabe el videoclip con ese atuendo. "No me hace ni puta gracia. Tú, que estás con estas tonterías aquí, ya no se graba nada", protesta el marido, mientras golpea con fuerza el capó del coche: "Aquí las cosas claras y el chocolate espeso, que eres muy espabilada".

La madre de 'La Paqui' no parece entender el motivo de semejante enfado y resta importancia al vestuario que ha elegido su hija. "No ha enseñado nada, nada más que las peinetas, como si estuviera en la playa", comenta.

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