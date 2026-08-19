El portavoz de 'Menos Turismo, Más Vida', sobre el papel del Gobierno en Mallorca: "Nos sentimos ridiculizados e ignorados"

El portavoz denuncia que la masificación turística está deteriorando la convivencia y el tejido social de Mallorca y acusa al Gobierno balear de ignorar las protestas y no frenar el crecimiento del turismo.

Pere Joan Felmenia, portavoz de la plataforma balear 'Menos Turismo, Más Vida', ha denunciado el impacto de la turistificación en Mallorca y ha advertido de cómo el crecimiento del alquiler turístico está afectando a la convivencia y al tejido económico local.

Sobre el impacto del turismo masivo en las comunidades de vecinos y en los barrios tradicionales, Felmenia ha señalado que plataformas como Airbnb están contribuyendo a la expansión del alquiler turístico ilegal. "Tenemos plataformas como Airbnb y otras que lo que hacen es promocionar el turismo ilegal y el alquiler ilegal, y esto rompe totalmente con la convivencia", ha afirmado.

El portavoz también ha advertido de que la turistificación está transformando la fisonomía de las ciudades y desplazando al comercio local. "Cambia la fisonomía de las ciudades, convirtiendo negocios enfocados al turismo, haciendo desaparecer comercios locales. Y acaba convirtiendo las ciudades en verdaderos negocios y parques de atracciones enfocados al turismo", ha explicado.

Ante esta situación, la plataforma defiende un modelo turístico menos dependiente del crecimiento constante y apuesta por diversificar la economía de las islas. "La principal solución es el decrecimiento. Llegar a los 100 millones de turistas al año es totalmente insostenible", ha defendido Felmenia.

En el caso de Baleares, ha señalado que la llegada de cerca de 20 millones de turistas está teniendo un fuerte impacto sobre el territorio y la convivencia. "Rompe el tejido social", ha asegurado, antes de denunciar la existencia de más de 42.000 pisos turísticos ilegales que, según sostiene, continúan anunciándose en plataformas como Airbnb.

El portavoz ha reclamado una actuación más contundente por parte de las administraciones para combatir el alquiler turístico ilegal y sus efectos sobre el acceso a la vivienda y la vida cotidiana de los residentes.

En Mallorca, el rechazo al modelo turístico también se está reflejando en las movilizaciones sociales. "Se ve muy claro en las protestas contra la turistificación que estamos viendo este verano", ha explicado Felmenia.

Según ha relatado, cada miércoles se celebran cenas comunitarias para recuperar espacios que, a su juicio, han sido ocupados por negocios turísticos. Además, ha asegurado que este verano se han producido manifestaciones multitudinarias y concentraciones prácticamente todas las semanas.

"Ha habido manifestaciones masivas de 70.000 personas este verano que han acabado con cargas policiales", ha señalado.

Felmenia considera que estas movilizaciones evidencian el creciente malestar entre parte de la población y critica la respuesta de las administraciones. "El Gobierno está ignorando totalmente las demandas sociales. Dice que está aplicando un programa de contención, pero vemos cómo los datos siguen creciendo sin parar", ha denunciado.

También ha cuestionado la apertura de nuevas conexiones aéreas con otros destinos internacionales y ha acusado a las autoridades de priorizar los intereses económicos frente a las demandas de los residentes. "Nos sentimos totalmente ridiculizados, ignorados por la Administración pública, que no nos quiere hacer caso porque hay algunos intereses económicos que no les gusta tocar", ha concluido.

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