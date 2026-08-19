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Una señora, sobre la crisis migratoria: "Mis nietos se quedan sin comedor y yo sin ayudas, me las quitan para dárselas a chorizos"

Thais Villas abrió debate con su sección de El Intermedio, 'Hablando se enciende la gente', en las calles de Madrid sobre la inmigración: "¿Les preocupa a los españoles la llegada de migrantes a España?".

Una señora, sobre la inmigración: "Mis nietos se quedan sin comedor y yo sin ayudas, me las quitan para dárselas a chorizos"

Thais Villas salió a la calle en una temporada pasada de El Intermedio con su sección de debate, 'Hablando se enciende la gente'. "¿Les preocupa a los españoles la llegada de migrantes a España?", preguntó la reportera a los paseantes.

"Sí, el que se salta la valla y viene a delinquir, que son muchísimos, estoy completamente en contra", criticó una mujer, que afirmó en este vídeo que "España tiene 50 millones de hijos y la mitad están en paro y con hambre". "Si yo les voy a ir dando de comer a los demás y dando subvenciones y demás, mis nietos se quedan sin comedor del colegio y sin ayudas, que me las están quitando a mí para dárselas a chorizos", aseguró muy indignada la señora.

Sin embargo, otra mujer, casada con un inmigrante desde hacia 40 años, mostró su rechazo total a las palabras de la primera: "Perdone, ¿y los que vienen en avión y les dan la nacionalidad por 500.000 euros porque se compran un piso?". La primera mujer respondió que esos "están invirtiendo" en este vídeo, donde la segunda mujer le contestó rotunda: "Mi marido vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato". Puedes ver el resto del debate en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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