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Una mujer de barrio rico se sincera a Thais Villas tras heredar de su marido: "Tengo todo lo que tenía él, unos 5 o 6 pisos"

¿Se hereda lo mismo en un barrio rico que en un barrio obrero? Thais Villas charla en este vídeo de El Intermedio con vecinos de barrio rico y de barrio obrero para descubrirlo.

Una mujer de barrio rico se sincera a Thais Villas tras heredar de su marido: "Tengo todo lo que tenía él, unos 5 o 6 pisos"

Hace unos años, Thais Villas se desplazó a un barrio rico y un barrio obrero desde El Intermedio para descubrir cuánto heredaban los vecinos de cada barrio: ¿se hereda lo mismo en un barrio rico que en un barrio obrero? Una mujer de barrio rico explicó a la reportera que había recibido la herencia de su marido: "Todo un usufructo de todas las cosas que tenía mi marido".

En concreto, la señora de barrio rico detalló que había recibido en herencia "un cortijo y unos 5 o 6 pisos". Además, también enseñó a Thais Villas un anillo que había heredado de su marido, pero que, según decía, "ya no vale nada". Y es que la señora aseguraba a la reportera que "hoy en día ir a vender una joya no te dan nada": "Por ejemplo, el Roles de oro de mi madre costará 6.000 o 8.000 euros y me parece que nos dieron 3.000 euros".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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