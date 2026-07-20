Cuando Mariana Nannis propuso cambiar el nombre al programa 'Mujeres ricas': "Es de mujeres pobres, no de mujeres ricas"

Mariana Nannis explica en este vídeo de Mujeres ricas cómo es Palm Beach, la zona de millonarios de EEUU donde acude Donald Trump: "Hay millonarios de verdad, no nosotras. Hay mansiones de 150 millones para arriba".

Charlotte, hija de Mariana Nannis, da una sorpresa a su madre al llamar al diseñador Roberto Diz. "Charlotte me ha traido a Marbella a verte, me ha dicho que eres una loca de la ropa", destaca el diseñador, que confiesa ser "un loco de las mujeres locas". "El lujo es privado, no es público, eso es le verdadero lujo hacer algo para ti", asegura Diz, que cuenta que han vestido a famosas como "Elsa Pataky, Anne Igastiburu y a la alta aristocracia andaluz".

"Roberto es excéntrico y exquisito", destaca Mariana, que alucina en este vídeo al ver cómo Roberto tiene bolsos con pelo de mujeres. "Pensé que eran de caballo", afirma Mariana al diseñador, que detalla que es el pelo humano "más sedoso que el de caballo". Además, Mariana Nannis habla en Mujeres ricas sobre Palm Beach y el hotel al que acude Donald Trump "a jugar al golf": "Van todos los millonarios de verdad, no nosotras, este programa es de mujeres pobres, no de mujeres ricas". "Entonces, aquí se equivocaron con el nombre, somos 'Mujeres pobres'", asegura la 'mujer rica'.

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