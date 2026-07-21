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El diseñador Roberto Diz sorprende a Mariana Nannis con bolsos de pelos de mujeres: "Es más sedoso que el pelo de caballo"

Charlotte sorprende a su madre, Mariana Nannis, con la visita del diseñador Roberto Diz en Mujeres ricas, quien le enseña su nueva colección: "Los bolsos llevan pelo humano".

El diseñador Roberto Diz sorprende a Mariana Nannis con bolsos de pelos de mujeres: "Es más sedoso que el pelo de caballo"

Charlotte ha llamado al diseñador Roberto Diz para sorprender a Mariana Nannis en Mujeres ricas. "Charlotte me ha traido a Marbella a verte, me ha dicho que eres una loca de la ropa", destaca el diseñador, que confiesa ser "un loco de las mujeres locas" que ha vestido a famosas como "Elsa Pataky y Anne Igartiburu y a la alta aristocracia andaluz".

Además, el diseñador sorprende a ambas al enseñarles los bolsos de su colección. Y es que "llevan pelo humano", explica Roberto Diz, que detalla que "es más sedoso que el de caballo".

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