El análisis de Antonio Maestre sobre Zapatero: "El caso de Plus Ultra es el más cogido por los pelos con respecto al expresidente"

El periodista analiza la situación del expresidente tras la declaración de Julio Martínez ante el juez Calama. En el vídeo, los detalles de su intervención.

Tras declarar Julio Martínez que José Rodríguez Zapatero cobró 530.000 euros por el rescate de Plus Ultra, sin aclarar, eso sí, con quién medió, el periodista y escritor Antonio Maestre señala que el caso de Plus Ultra es para él "el más cogido por los pelos" en lo que respecta al expresidente.

Así argumenta que "acaban de hacer un escrito tanto Julio Martínez Solá como Julio Martínez Martínez, en el que dicen que ellos pagaron para la influencia de Zapatero y Julio Martínez Martínez acaba de declarar que no sabe muy bien qué es lo que hizo Zapatero y que no tiene constancia de que hiciera ninguna gestión al respecto ni ninguna presión para conseguir el rescate".

Y, por otro lado, "Julio Martínez Solá, que es el dueño de Plus Ultra, dice que ellos pagaron pero que no sabe muy bien si hizo algún tipo de gestión o no la hizo Rodríguez Zapatero. Y para el delito de tráfico de influencias es imprescindible, como hemos visto en el caso del hermano de Pedro Sánchez", añade el periodista.

Por tanto, según Maestre, "el problema de José Luis Rodríguez Zapatero no es tanto penal en este caso. Creo que hay otras otras circunstancias mucho más relevantes e importantes que tienen que ver con los pagos de investigación prospectiva a Zapatero y a sus hijas, que no están en este caso que acabamos de ver, y lo de las joyas, pero son cosas separadas". Por eso, sostiene Maestre, "habría que separar muy bien las cosas para no hacernos lío". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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