Monrosi analiza el apoyo del PSOE a Zapatero: "Políticamente, el expresidente no está ayudando en nada a su partido a despejar todas las sospechas que hay sobre él"

El periodista José Enrique Monrosi analiza la situación del expresidente y de su partido tras el cambio de estrategia de Julio Martínez, quien le ha implicado en el rescate de Plus Ultra. En el vídeo, los detalles.

Julio Martínez acaba de declarar ante el juez Calama y ha confirmado que José Luis Rodríguez Zapatero participó en el rescate de Plus Ultra, pero no aclara con quién medió. Tras saber que Martínez quiere colaborar con la justicia y "hacerse un Aldama", la situación judicial del expresidente podría empeorar.

No obstante, desde su partido y desde el Gobierno mantienen su apoyo al expresidente. Algo que explica el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi: "Entenderse seguramente se entiende, otra cosa es que sea justificable o no, que nos pueda parecer mejor o peor. Pero entenderse se entiende por lo que significa Zapatero dentro del partido".

Esto es, "Zapatero y el PSOE son sinónimos. Zapatero representa todo lo que cree y todo lo que defiende el PSOE, el orgullo del partido, y además de una manera absolutamente masiva. Nunca había dudas en torno a su figura, había gente que estaba a favor o en contra de Pedro Sánchez, pero de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta hoy, era todo el mundo".

Por tanto, añade Monrosi, "sí que se entiende que sea doblemente traumático intentar romper con una figura, que además representa tanto para este Gobierno, que se ha convertido en un activo también electoral de los socialistas y de la propia izquierda. Otra cosa es que esto vaya a ser sostenible en el tiempo, porque, respetando por supuesto los tiempos judiciales y la presunción de inocencia, habrá que demostrar si José Luis Rodríguez Zapatero realmente hizo todas las cosas que sus colaboradores ahora dicen también que hizo".

Ahora bien, según analiza el periodista, "lo que está claro es que políticamente Zapatero no está ayudando en nada a su partido ni al Gobierno de Pedro Sánchez a despejar todas las sombras de sospecha que existen sobre él", ya que, según Monrosi, durante su declaración, fue incapaz de aportar algunas de las cosas de las que se le acusaban.

Tras la declaración de Julio Martínez, lo que está claro es que "si ya pintaba mal la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero y estaba dejando algo más que dudas su estrategia de defensa, en las últimas horas con los escritos de los directivos de Plus Ultra y también con el que supongo que ya no, pero hasta ahora era su amigo íntimo, Julio Martínez, la situación desde un punto de vista estrictamente jurídico y procesal para Zapatero, evidentemente se ha complicado mucho porque lo han dejado absolutamente vendido", afirma el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle todo su análisis.

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