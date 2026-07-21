VÍDEO | La 'sencilla' celebración de Norma Duval por la victoria de España a bordo de un yate: "Habrá que poner una segunda estrella"

Los zapeadores comentan la sencilla celebración de Norma Duval por la victoria de España. Desde su yate, luce glamour, bronceado y camiseta de Lamine Yamal y felicita a todos los españoles.

Las 'celebrities' continúan celebrando la victoria de España en el Mundial a su manera, porque mientras la mayoría acabó cantando y gritando en la plaza más cercana o en el salón de su casa, ellas brindan en sus yates.

Así lo ha hecho Norma Duval, que desde el yate, con el glamour que le caracteriza y la camiseta blanca de la selección con el 19 de Lamine Yamal, felicitaba a todos los españoles.

De paso, recordaba que tocaba poner "una segunda estrella" en la camiseta, aunque no acertaba del todo con la ubicación donde colocarla.

Mónica Cruz alucina al ver a Norma Duval, que para ella es como "la nueva Benjamin Button": "Si va al cumpleaños de Lamine Yamal, se camufla como una más", asegura.

María Gómez también alaba el bronceado de la artista, ante lo que Nacho afirma que "casi te pueden llamar para hacer de Baltasar".

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