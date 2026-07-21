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'La Iratxe' se va a un convento a ayudar a su madre y acaba sacándola de quicio: "La niña de los c..."

La madre de Iratxe trabaja como personal de limpieza en un convento y le pide ayuda a su hija para terminar pronto con sus tareas. La joven se presenta con un escotazo, muchas ganas de cachondeo y pocas de trabajar.

'La Iratxe' se va a un convento a ayudar a su madre y acaba sacándola de quicio: "La niña de los c..."

Iratxe se desplaza hasta el Convento de las Carmelitas en el que trabaja su madre para echarle una mano. "Algunas veces le pido que venga a ayudarme, pero algunas veces me saca de mis casillas, me pone nerviosa", reconoce Sagrario en su entrevista personal en Princesas de Barrio.

Lo primero en lo que se fija la mujer es en el 'escotazo' que lleva su hija, poco apropiado a su juicio para el sitio en el que está. Superado este bache, le pide ayuda para doblar las sábanas, pero la falta de brío de la joven la lleva a diversificar tareas.

"Lo peor de venir a ayudar a mi madre es aguantarla mientras", lamenta ella ante las cámaras. Iratxe se pone a planchar y pone música con el móvil. "Quita esto, que estás en un convento. Que están los frailes en misa, que me van a llamar a mí la atención", dice la madre mientras le da unos azotitos a la chica con las sábanas.

En un momento dado, sin darse cuenta, deja la plancha encendida sin darse cuenta de que está quemando la camisa que tenía entre manos. "¡Ay, cacho puta! ¡Ay, Dios mío, 'desgraciá'!", salta Sagrario mientras Iratxe no deja de darle consejos para arreglar el estropicio.

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