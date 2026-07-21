Joaquim Bosch analiza la estrategia de Julio Martínez: "Puede perjudicar bastante judicialmente a Zapatero"

El magistrado Joaquim Bosch analiza las implicaciones judiciales de la declaración de Julio Martínez contra José Luis Rodríguez Zapatero. En el vídeo, su análisis jurídico completo.

La declaración y el escrito anterior donde Julio Martínez implica a José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra "complica bastante la situación de Zapatero desde una perspectiva jurídica", afirma contundente el magistrado Joaquim Bosch.

Porque, tal como argumenta, más allá de la ruptura personal que pueda haber, porque ambos habían dicho públicamente que tienen una gran amistad, "ahora Julio Martínez está diciendo exactamente lo contrario de lo que manifestaba y lo contrario de lo que ha dicho Zapatero", con lo cual "hay una ruptura jurídica importante en el procedimiento".

Ahora bien, según explica el magistrado, "el reconocimiento de hechos por parte de un investigado, o en un juicio por parte de un acusado puede perjudicar cuando incrimina a los otros, siempre y cuando esté corroborado por otros elementos de prueba". Esto es, "un acusado o un investigado no está obligado a decir la verdad. Por tanto, siempre hay que ver con cautela sus manifestaciones y más cuando pueden verse beneficiados", matiza.

Pero, "si hay otros elementos añadidos que corroboran lo que ha dicho, esto perjudica al investigado, en este caso a Zapatero. Es un cambio en determinadas cuestiones centrales del proceso que puede perjudicar bastante en el futuro", afirma Bosch.

El magistrado explica, no obstante, si esa confesión le podría valer a Julio Martínez en su futuro judicial: "El reconocimiento de determinados hechos que en caso de sentencia condenatoria puede tener algún efecto jurídico. Pero para que haya lo que se denomina una atenuante analógica de confesión, efectivamente no basta con eso. Hay que aportar una colaboración activa y que lleve a tener características esenciales, decisivas, de una enorme relevancia para la resolución del caso".

Y es cierto, añade Bosch, que "al menos hasta ahora, Julio Martínez no ha puesto sobre la mesa elementos probatorios de entidad más allá de su declaración", pero esta declaración "puede ser ya más que suficiente para perjudicar a Zapatero".

Ahora bien, "evidentemente, si da un paso más adelante Julio Martínez y, además, de reconocer una serie de hechos, también da datos, aporta pruebas, describe hechos que pueden tener una grandísima importancia le puede beneficiar más a Julio Martínez en caso de una posible condena y todavía perjudicaría más a Zapatero", añade y concluye el magistrado. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

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