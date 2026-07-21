El monólogo de Millán Salcedo en 'El Club de la Comedia' donde reflexionó sobre "la sociedad de consumo"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Millán Salcedo ironizó sobre el consumismo y la obsesión por tener siempre el último modelo de televisión, entre otras muchas cosas.

En 2011, Millán Salcedo se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para protagonizar un monólogo dedicado a uno de los grandes rasgos de la vida moderna: "la sociedad de consumo". El humorista comenzaba poniendo el foco en la tecnología y, en concreto, en la fiebre por renovar constantemente el televisor. "Te gastas una pasta en comprar una más moderna y luego tienes que seguir pagando para ver tus programas favoritos", ironizaba.

Salcedo describía las nuevas televisiones como si fueran un catálogo interminable de prestaciones. "Apaisadas, de seis megas, sin culo, con pantalla de plasma...", enumeraba antes de rematar: "¡Donde la princesa Letizia parece Charo Reina!".

A través de ejemplos cotidianos y exageraciones, el cómico reflexionaba sobre cómo el consumo se ha convertido en una carrera por tener siempre lo último.

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