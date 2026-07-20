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Así reacciona la hija de Nuria Collado cuando le quieren comprar un reloj de 8.000 euros: "Tendría que estar en la biblioteca"

"Hoy había quedado para ir a la biblioteca a estudiar, que mañana tenemos examen, pero ya no me da tiempo", se queja Marta, hija de Nuria Collado, cuando su madre y su tía la 'secuestran' para ir a comprarle el regalo de graduación.

Así reacciona la hija de Nuria Collado cuando le quieren comprar un reloj de 8.000 euros: "Tendría que estar en la biblioteca"

Nuria y Rebeca Collado sorprenden a Marta, hija de Nuria, yendo a recogerla al instituto. La joven insiste en que no puede ir con ellas porque había quedado para estudiar porque está en plenos exámenes finales, pero las hermanas Collado insisten. Y es que tienen quieren llevarla a comprar sus joyas para la graduación.

"Un regalo de graduación es algo importante y te orientaba en el reloj porque el vestido te lo pondrías una o dos veces en la vida", aconseja Rebeca Collado, que insiste en que quiere que su sobrina tengo "una joya ya de por vida" que le recuerde siempre a su graduación. Por eso, entre pulseras de más de 1.000 euros, ven un reloj de Chanel de zafiros de 8.000 euros. Sin embargo, la adolescente no parece emocionada: "Hoy había quedado para ir a la biblioteca a estudiar, que mañana tenemos examen, pero ya no me da tiempo".

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