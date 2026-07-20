Jordi González, contra algunos programas de televisión: "Creen que llevan a personas con clase y no tienen ninguna"

"A mí la televisión que siembra el odio me repele", critica Jordi González en este vídeo, donde lamenta los programas que dicen a la gente "lo que tiene que pensar".

Alfonso Arús da la razón a Jordi González con su "gran zasca a la televisión que se hace hoy en día". "A mí la televisión que siembra el odio me repele", asegura Jordi González en este vídeo, donde carga contra "esa televisión que le dice a la gente loq ue tiene que hacer, pensar y gritar" le parece "detestable, cutre y chabacano". "Y hablo de personas que creen que llevan a personas que tienen mucha clase y no tienen ninguna", concluye tajante en el vídeo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido