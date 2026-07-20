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Así es 'Mar', el barco de Mar Segura que compró su marido: "Refleja mis sentimientos y mi forma de ser"

"Cuando empecé a navegar con Gabriel y vio mi interés, dijo que el próximo barco que nos comprásemos se iba a llamar 'Mar'", explica Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde navega con su marido y unas amigas.

Mar Segura en Mujeres ricas

En el cuarto capítulo de Mujeres ricas, Mar Segura navega junto a su marido, Gabriel, y unas amigas en 'Mar', su barco. "Cuando empecé a navegar con Gabriel y vio mi interés, dijo que el próximo barco que nos íbamos a comprar se iba a llamar 'Mar'", explica Segura en este vídeo, donde habla así de su barco: "Es yo, refleja mis sentimientos y mi forma de ser".

Por otro lado, tanto Mar como su amiga Rocío critican los gritos de Gabriel como capitán del barco. "Me subo al barco y me pongo histérica", asegura Mar en el vídeo, donde Rocío explica que "Gabriel se pone histérico" y las "pone a todas estresadas". "Tienes que traer un hombre guapo, fuerte y joven y la tripulación va a estar más motivada, te lo aseguro", destaca Mar a su marido, que contesta señalando a Rocío: "A ver si te echas un novio y te lo traes".

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