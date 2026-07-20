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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

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Alba Carrillo agradece a Mikel López Iturriaga que la defienda públicamente: "Muchos lo dicen en privado"

"Estoy a favor tuyo con lo que has dicho sobre los programas que contratan a gente que no paga impuestos", afirma Mikel López Iturriaga a Alba Carrillo en este vídeo.

Alba Carrillo agradece a Mikel López Iturriaga que la defienda públicamente: "Muchos lo dicen en privado"

Mikel López Iturriaga le ha dado la razón a Alba Carrillo tras criticar a los programas que contratan a gente que no paga impuestos. "Estoy a favor tuyo con lo que has dicho", asegura Iturriaga a Alba Carrillo, que confiesa que se emociona con sus palabras: "Te lo agradezco mucho porque mucha gente te lo dice en privado pero hay que tener el arrojo que pedimos a los demás, para ser valiente y decirlo".

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