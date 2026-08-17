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Así explicó Mariana Nannis a Mar Segura por qué no iba a su cena benéfica en Mujeres ricas: "Hay mucha gente, yo de eso paso"

"No estoy acostumbrada a ir a cenas benéficas, sentarme en un lugar en el que haya mucha gente a mí no me gusta, yo de eso paso", explica Mariana Nannis al comunicar a Mar Segura que no irá a su cena benéfica.

Así explicó Mariana Nannis a Mar Segura por qué no iba a su cena benéfica en Mujeres ricas: "Hay mucha gente, yo de eso paso"

Mar Segura llama en este vídeo de Mujeres ricas a Mariana Nannis para hablar sobre su cena benéfica, sin embargo, la modelo se disculpa porque no va a asistir. "No estoy acostumbrada a ir a cenas benéficas, si tengo que hacer algo voy yo misma, sentarme en un lugar en el que haya mucha gente a mí no me gusta, yo de eso paso", explica Nannis a Segura, quien afirma que la entiende pero que es importante la presencia en actos benéficos.

"Tú eres una mujer muy conocida, muy mediática... personas con cualidades profundas y potentes como las tuyas son importantes que asistan a una cena", afirma Mar Segura a la argentina, que no entiende lo que le dice y pregunta al cámara: "¿Qué carajo quiere decir mediática?, es que yo no soy una estupenda, yo soy normal. Mar decía que era importante, pero yo no me siento importante, me siento mortal". "He ido a 200.000 cenas y las veo frías, la gente que va a la cena no se encarga de ayudar a los niños directamente, eso es lo que a mí me gusta", señala Mariana, que se ofrece a ir a repartir juguetes si en Navidad es necesario y termina prometiendo a Mar que lo va a pensar y le mandará una camiseta de su marido para donar.

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