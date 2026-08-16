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La cara oculta del Camino de Santiago: vecinos que viven con ruido 24 horas y sienten que les "están echando" de sus casas

En 2024, Equipo de Investigación mostraba la otra cara del Camino de Santiago: vecinos de Compostela que sufrían el ruido constante de los peregrinos y denunciaban sentirse expulsados de sus propias casas.

"Somos parte del decorado": El calvario de los vecinos que viven en el último kilómetro del Camino de Santiago

Equipo de Investigación recorría parte de las rutas del Camino de Santiago en este reportaje de 2024 y llegaba, como no podía ser de otra manera, a la tercera ciudad santa del mundo, tras Jerusalén y Roma. Los vecinos que viven en el último kilómetro del Camino Francés antes de llegar al Obradoiro son testigos de la llegada masiva de peregrinos, "todos los días a todas horas", tal y como destacaba uno de ellos ante las cámaras del programa de laSexta.

"Es increíble. Vienen con megáfonos, altavoces, tambores... Los vecinos nos avisamos a través de las redes sociales si vienen 20 con guitarra o 30 con tambores", relataba. En 2023, más de 200.000 peregrinos desfilaron frente a su ventana. "Es muy difícil vivir aquí, sobre todo en los meses de verano, en Semana Santa o como haya cualquier actividad religiosa de cualquier tipo", aseguraba.

"Esto es Disneyland para peregrinos. Nosotros somos Mickey Mouse y la princesita. Los vecinos no importamos nada, ni nuestro descanso ni nuestra vida. Para ellos formamos parte de un decorado. Nos están echando. El 80 % se ha ido", denunciaba.

A los pocos vecinos que quedaban se les estaba agotando la paciencia y así lo demostraba un vídeo en el que uno de ellos increpaba a un grupo ruidoso que pasaba por su calle.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el Camino en atresplayer.

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