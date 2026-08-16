La cara oculta del Camino de Santiago: vecinos que viven con ruido 24 horas y sienten que les "están echando" de sus casas

En 2024, Equipo de Investigación mostraba la otra cara del Camino de Santiago: vecinos de Compostela que sufrían el ruido constante de los peregrinos y denunciaban sentirse expulsados de sus propias casas.

Equipo de Investigación recorría parte de las rutas del Camino de Santiago en este reportaje de 2024 y llegaba, como no podía ser de otra manera, a la tercera ciudad santa del mundo, tras Jerusalén y Roma. Los vecinos que viven en el último kilómetro del Camino Francés antes de llegar al Obradoiro son testigos de la llegada masiva de peregrinos, "todos los días a todas horas", tal y como destacaba uno de ellos ante las cámaras del programa de laSexta.

"Es increíble. Vienen con megáfonos, altavoces, tambores... Los vecinos nos avisamos a través de las redes sociales si vienen 20 con guitarra o 30 con tambores", relataba. En 2023, más de 200.000 peregrinos desfilaron frente a su ventana. "Es muy difícil vivir aquí, sobre todo en los meses de verano, en Semana Santa o como haya cualquier actividad religiosa de cualquier tipo", aseguraba.

"Esto es Disneyland para peregrinos. Nosotros somos Mickey Mouse y la princesita. Los vecinos no importamos nada, ni nuestro descanso ni nuestra vida. Para ellos formamos parte de un decorado. Nos están echando. El 80 % se ha ido", denunciaba.

A los pocos vecinos que quedaban se les estaba agotando la paciencia y así lo demostraba un vídeo en el que uno de ellos increpaba a un grupo ruidoso que pasaba por su calle.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el Camino en atresplayer.

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