Fesser, sobre Trump: "El descontento con él es cada vez mayor, pero se le tiene miedo porque es el jefe de una mafia"

Guillermo Fesser cuenta en laSexta Xplica cómo está la situación en EEUU y asegura que el descontento con Trump y sus políticas es cada vez mayor.

El periodista Guillermo Fesser, que reside desde hace décadas en EEUU, analiza en laSexta Xplica la situación en este país y asegura que, de manera general, "el descontento con Trump es cada vez mayor".

"Lo que pasa es que todavía se le tiene mucho miedo, porque este señor es el jefe de una mafia", añade. Fesser cree que hay gente que está muy asustada y otra que no quiere creer que "este señor hace lo que hace para enriquecerse".

Fesser recuerda que Trump se ha "sacado de la manga con el ministerio de Justicia" un fondo de casi 1.800 millones "para pagar a quien le dé la gana a él, especialmente, a los golpistas". "Pero un dato fundamental es que no son 1.800 millones: son 1.776. No es una cantidad, sino una fecha, la de la independencia de EEUU", explica.

"Este señor quiere apropiarse de la historia de EEUU, quiere reescribirla y decirle a la gente que el país es solo de los blancos y los fundadores y que los negros y los latinos sobran", denuncia. "Quiere convertir EEUU en un país de blancos supremacistas", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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