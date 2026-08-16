Cano: "La legislatura está cogida con alfileres, pero mientras el socio del PP sea Vox, ni Junts ni PNV van a apoyar un cambio"

Juan Luis Cano, periodista y miembro de Gomaespuma, analiza en laSexta Xplica la actualidad política de España y la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno.

Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, integrantes de Gomaespuma desde hace más de 45 años, son entrevistados por José Yélamo en laSexta Xplica. El presentador del espacio de laSexta quiere conocer su visión sobre la actualidad política de nuestro país y, en concreto, sobre el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez, que para muchos se encuentra más en el aire que nunca.

"Yo creo que la legislatura está cogida con alfileres, hilvanada de una manera muy precaria, pero mientras que el socio del PP sea Vox, ni Junts ni el PNV van a apoyar un cambio de legislatura, porque va contra ellos mismos", opina Cano.

Yélamo plantea entonces si el hecho de que los socios de Gobierno mantengan su apoyo a Sánchez en el tiempo podría provocar que PP y Vox llegasen más fuertes al poder, en caso de hacerlo. "O no", responde escuetamente Cano.

Fesser reconoce que, desde que vive en EEUU, no tiene cogido el pulso a la actualidad española, aunque asegura que sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país: "No soy tonto y veo que rodean demasiados escándalos y hay como una ola de cambio que se está pidiendo". "La pelea eterna es entre la gente que quiere un país en el que compartir un espacio con otros ciudadanos y tener servicios que todo el mundo pueda utilizar y la gente que quiere un club privado", añade.

"Cada vez que oigan a alguien decir 'que se busquen la vida como me la he buscado yo', por favor, investiguen a quien lo dice, qué apellidos tiene, quién le dio su primer trabajo", comenta Fesser.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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