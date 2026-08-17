El monólogo de Yolanda Ramos sobre lo duro que es hacer deporte: "En la sala de musculación era la única tía y la única sin depilar"

"¿Tú antes de las clases de tenis calientas?", le preguntó una amiga a Yolanda Ramos. "Antes, durante y después", respondió ella sin poder evitar visualizar a su profesor de tenis.

"Cuando lleguéis a mi edad, los 23, os daréis cuenta de que hay que empezar a cuidar el cuerpo", comentaba Yolanda Ramos en este monólogo de El Club de la Comedia. Lo primero que ella hizo para mejorar su salud fue dejar el deporte. La cómica aseguraba haber pasado por todos los gimnasios del mundo buscando algún deporte que le gustara, pero no lo había encontrado.

Cuando el monitor le preguntó al llegar por primera vez qué tal estaba de forma ella no dudó en responder que estaba "entre forma de guitarra y botijo". Fue ahí cuando la mandó a la sala de musculación. "De las 80 personas que había era la única tía y la única sin depilar", rememoraba, para después quejarse de que esas máquinas no están hechas para mujeres, porque "no hay manera de conservar ahí la dignidad". "Están las de 'aquí están mis tetas' o las de 'y aquí lo demás'", detallaba.

La humorista lamentaba que los hombres solo se miraran entre ellos... y por eso dejó las pesas. Después hizo natación "45 minutos cada día: 10 para nadar y 35 para escoger calle". "La gente que está en la calle lenta lleva meses muerta, flotando y descomponiéndose", bromeaba. "Vete a Salou", les recomendaba a esas personas.

La natación la animó a correr porque así es más difícil llevarse una patada en la boca. Eso sí, hay que correr por el campo y no por ciudad para evitar pasar por los escaparates y comprarse todo lo que hay en ellos: "Salía en mallas y volvía a casa con minifalda y tacones".

Más tarde, se apuntó a un equipo de fútbol femenino. "A pesar de lo mala portera que era me querían todas, no había una que no se quisiera acostar conmigo". Al final lo dejó porque tenía que ducharse en gabardina y se apuntó a tenis porque tiene "muy buen gusto comprando bragas" y quería demostrarlo. Pero lo mejor eran los profesores.

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