Fesser, sobre el futuro de la legislatura de Sánchez: "Rodean demasiados escándalos y hay una ola de cambio"

Juan Luis Cano y Guillermo Fesser analizan en laSexta Xplica el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez y el escenario político español, marcado por la incertidumbre, los pactos y una posible ola de cambio.

Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, integrantes de Gomaespuma desde hace más de 45 años, se sientan con José Yélamo en laSexta Xplica para repasar la actualidad política española y compartir su visión sobre el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez.

La situación del Gobierno y la relación con sus socios parlamentarios centra buena parte de la conversación. Cano considera que la legislatura atraviesa un momento especialmente delicado, aunque apunta a un factor que podría dificultar un cambio de Gobierno. "Yo creo que la legislatura está cogida con alfileres, hilvanada de una manera muy precaria, pero mientras que el socio del PP sea Vox, ni Junts ni el PNV van a apoyar un cambio de legislatura, porque va contra ellos mismos", sostiene.

Ante esta reflexión, José Yélamo plantea qué consecuencias podría tener que mantuvieran su respaldo a Sánchez durante más tiempo. En concreto, pregunta si esa situación podría permitir que PP y Vox llegaran más fortalecidos al poder en caso de producirse un cambio de Gobierno.

"O no", responde Cano de forma breve, dejando abierta la posibilidad de que el escenario político evolucione en otra dirección. Por su parte, Guillermo Fesser reconoce que su residencia en Estados Unidos hace que no siga con la misma cercanía el día a día de la política española, aunque asegura que permanece atento a lo que sucede en nuestro país.

"No soy tonto y veo que rodean demasiados escándalos y hay como una ola de cambio que se está pidiendo", afirma Fesser, que percibe un contexto político marcado por el desgaste y por una demanda de transformación.

El integrante de Gomaespuma amplía su reflexión y sitúa el debate político en una cuestión que, a su juicio, trasciende los partidos y afecta al modelo de sociedad que se quiere construir. "La pelea eterna es entre la gente que quiere un país en el que compartir un espacio con otros ciudadanos y tener servicios que todo el mundo pueda utilizar y la gente que quiere un club privado", añade.

Fesser también cuestiona el discurso de quienes atribuyen su situación económica exclusivamente al esfuerzo individual. "Cada vez que oigan a alguien decir 'que se busquen la vida como me la he buscado yo', por favor, investiguen a quien lo dice, qué apellidos tiene, quién le dio su primer trabajo", comenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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