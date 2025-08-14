Receta de salpicón de marisco con vinagreta fusión de cítricos y hierbas del chef Carlos Maldonado, en vídeo

Salpicón de marisco con vinagreta fusión de cítricos y hierbas.

Aprende a cocinar con el chef Carlos Maldonado este salpicón de marisco refrescante para combatir el calor, aderezada con una vinagreta que hará que te sientas como un cocinero experto ¡de la manera más sencilla!

Con la ola de calor que se ha instalado en la península ibérica durante el mes de agosto, parece que encender la vitrocerámica, el horno o cualquier aparato que sume más calor se vuelve tarea imposible.

Por eso, el chef Carlos Maldonado regresa a la cocina de Más Vale Tard para enseñarnos a preparar recetas fresquitas perfectas para comer en verano (aunque el disfrute sea el mismo en cualquier época del año).

Si quieres salir de los platos típicos porque ya te has hinchado a gazpacho, ajoblanco o ensaladas de verano, una buena forma de comer productos del mar después de haberte zambullido en él es la de apostar por platos fríos como este salpicón de marisco con vinagreta fusión de cítricos y hierbas.

Haz como Maldonado y enfúndate el delantal para preparar una receta diferente pero muy fácil de preparar. Con su nombre quedarás de lujo con tus invitados o compartiendo un buen post de 'chef experto' en tus redes sociales, pero ya con su sabor... ¡El que disfrutará será tu paladar!

Así que, ya sabes, toma buena nota de los ingredientes y el paso a paso y sigue la receta a tu ritmo con esta clase de cocina magistral impartida por un chef con Estrella Michelin ¡en vídeo!

🦐 Ingredientes

Para el salpicón:

200g de gambas cocidas y peladas.

200g de palitos de cangrejo (surimi), desmenuzados.

1 pulpo cocido de 500g, cortado en trozos pequeños.

1 pimiento rojo pequeño, picado en cubitos.

1/2 cebolla morada pequeña, picada en cubitos.

1 tomate mediano, pelado, sin semillas y picado en cubitos.

1 lata de maíz dulce, escurrida.

1 chile jalapeño, sin semillas y finamente picado (ajusta al gusto).

Sal al gusto.

Para la mayonesa de naranja y sriracha:

1 taza de mayonesa.

3 cucharadas de zumo de naranja recién exprimido.

1 cucharada de ralladura de naranja.

1 o 2 cucharadas de sriracha (ajusta al nivel de picante que desees).

Sal al gusto.

Para la vinagreta:

100 ml de Aceite de Oliva Virgen Extra (de buena calidad).

El zumo de 3 limas.

50ml caldo de pescado.

1 trocito de jengibre fresco (como del tamaño de una uña del pulgar), pelado y rallado muy fino.

10-12 hojas de hierbabuena fresca, picadas muy finas.

10-12 hojas de albahaca fresca, picadas muy finas.

Un manojo pequeño de cilantro fresco, picado muy fino (incluyendo los tallos más tiernos, que tienen mucho sabor).

1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional, para equilibrar la acidez).

Sal y pimienta negra recién molida al gusto.

🧑‍🍳 Cómo hacer el salpicón de marisco de Carlos Maldonado, paso a paso

Preparación de la mayonesa:

1. En un bol añade la mayonesa con el zumo y la salsa sriracha. Remueve.

2. Añade la ralladura de la naranja, al gusto.

3. Rectifica de sal.

Preparación de la vinagreta:

1. Prepara la base: En un bol pequeño o un bote de cristal con tapa, pon el zumo de lima, el jengibre rallado, la sal, la pimienta y la miel (si la usas). Agita o bate bien hasta que la sal y la miel se disuelvan.

2. Añade las hierbas: Incorpora la hierbabuena, la albahaca y el cilantro finamente picados. Remueve para que se impregnen bien con el cítrico.

3. Emulsiona: Ve añadiendo el aceite de oliva poco a poco mientras bates enérgicamente con un tenedor o unas varillas pequeñas. Si usas un bote, simplemente ciérralo y agítalo con fuerza durante un minuto, hasta que veas que la mezcla se espesa ligeramente y queda ligada.

4. Prueba y ajusta: Pruébala. Quizás necesite un poco más de sal, un toque más de lima o una pizca más de dulzor. ¡A tu gusto!

💡 Versión rápida: si lo queremos simplificar sencillamente introducimos los ingredientes en un vaso de plástico y batimos hasta que nos quede una textura cremosa importante pasar por un colador para dejar una vinagreta bien fina.

🍽️ Emplatado del Salpicón con la Vinagreta "Fusión"

1. Prepara la base del salpicón con el pulpo, gambas, y pimientos picados en trozos, tamaño al gusto.

2. Justo en el momento de servir, riega generosamente el salpicón con la vinagreta.

3. Remueve con suavidad para que todos los ingredientes se impregnen bien del aliño.

4. Sírvelo inmediatamente para disfrutar de toda la frescura de las hierbas y evitar que el ácido de la lima "cocine" demasiado el marisco.

5. Pon la mayonesa aparte, como salsa de acompañamiento.

¡Y listo! Ya tienes tu salpicón con un emplatado perfecto digno de un chef gourmet.