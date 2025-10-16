Cuando la realidad supera a la ficción: las fugas más surrealistas que se han producido en España

El contexto La Policía busca a un preso fugado en Jerez de la Frontera que se escapó de un hospital atando varias sábanas que le sirvieron de cuerda para descolgarse por la fachada.

La Policía busca a un preso fugado en Jerez de la Frontera, Cádiz, que escapó del hospital descolgándose por la fachada con sábanas. Este tipo de fuga se suma a una lista de escapadas sorprendentes en España. En Picassent, dos reclusos usaron sábanas para huir; en Valladolid, un preso se camufló entre objetos para salir de la cárcel; y en Valdemoro, 'El Piojo' y su hermano fabricaron una llave para serrar barrotes. La fuga más famosa fue la de 'El Vaquilla', quien se escapó con otros reos tras amenazar a funcionarios, aunque todos fueron recapturados.

De hecho, este fugitivo de Jerez no es ni el primer en ejecutar la técnica de la sábana. El año pasado, en el centro penitenciario de Picassent, dos presos forzaron los barrotes y se descolgaron por la fachada para poder poner pie a tierra.

Algo ingenioso, como lo que hizo otro preso en la cárcel de Valladolid. Aprovechó la salida de una persona, hasta arriba de objetos, para camuflarse entre ellos y salir a plena luz del día de la prisión.

También de película fue la huida de 'El Piojo', que junto a su hermano fabricaron una llave para poder serrar los barrotes del cuarto de maletas de la cárcel de Valdemoro, en Madrid, donde consiguieron bajar un muro de siete metros. Y, gracias a su hermano, en 2013 un preso pudo hacer un cambio de identidad y fugarse de una cárcel en Barcelona.

Pero para fugas famosas está la de 'El Vaquilla'. Hasta Los Chichos le dedicaron una canción. Juan Moreno Cuenca, junto a otros reos, amenazaron con objetos punzantes a los funcionarios, les quitaron sus uniformes y se escaparon. Aunque solo un día más tarde, les detuvieron.

Fugas que bien podrían protagonizar la trama de una película, aunque no con final feliz porque, en todas, los presos volvieron a estar entre rejas.

