Pablo Montesinos, sobre el lío con Vito Quiles en la Universidad Autónoma de Barcelona: "A quien beneficia es a él"

"Si todo hubiera transcurrido con normalidad, hubiera sido un breve o ni tan siquiera eso, pero al final se ha montado el pollo y Vito Quiles lo ha utilizado para sus proclamas", afirma Pablo Montesinos en este vídeo.

Hoy se producían incidentes en la Universidad Autónoma de Barcelona durante un acto del agitador Vito Quiles que no contaba con el permiso de la institución y que, de hecho, ni tan siquiera lo había solicitado.

Los Mossos d'Esquadra tenían que actuar para evitar el enfrentamiento entre partidarios y detractores del activista de extrema derecha.

En el vídeo sobre estas líneas, Pablo Montesinos asegura tener "opiniones encontradas" sobre esta cuestión. Por un lado, afirma que "si no tengo las fórmulas para hacer un acto, no lo hago".

Por el otro, señala que todo lo que ha ocurrido con Vito Quiles "a quien beneficia es a él" porque "todo lo que ha venido alrededor de los disturbios, que no le han dejado, la Policía, lo que pone es el foco en él".

Por todo ello, Montesinos considera que "si todo hubiera transcurrido con normalidad, hubiera sido un breve o ni tan siquiera eso, pero al final se ha montado el pollo y él lo ha utilizado para sus proclamas".

