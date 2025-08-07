Carlos Maldonado enseña a María Lamela a picar perejil: "La tela la corto bien"

El chef enseña una técnica sencilla para cortar esta hierba aromática. Este ingrediente forma parte de la receta que ha propuesto en Más Vale Tarde.

El chef Carlos Maldonado vuelve a Más Vale Tarde con una de sus deliciosas recetas. En esta ocasión ha mostrado el paso a paso de unas empanadillas de chipirones. Uno de los ingredientes, que ha incorporado a la receta mientras salteaba las verduras, era el perejil.

María Lamela ha acompañado al cocinero mientras este elaboraba su plato y se ha ofrecido a cortar el perejil. "La tela la corto bien", comenta la presentadora de Más Vale Tarde. La periodista comienza a picar la hierba aromática, pero su manera de hacerlo no es la más adecuada.

"Es que no te has dejado enseñar", le 'reprocha' Maldonado. El chef le dice que debe hacer un bouquet, es decir, una pequeña bola con la hierba, y cortarlo, directamente, con el cuchillo. Lamela prueba, tras la explicación de Maldonado, y, esta ocasión, lo corta bien.