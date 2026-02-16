Una vecina de Grazalema vuelve a su hogar tras 11 días desalojada por el temporal: "La casa, dentro de lo que cabe, está muy bien"

Tras 11 días de evacuación, los vecinos de Grazalema comienzan a regresar a sus casas. Manuela Razo, vecina afectada, relata a Más Vale Tarde cómo encuentra su hogar.

Tras 11 largos días fuera de casa, los vecinos desalojados de Grazalema empiezan hoy a volver a sus domicilios, y Más Vale Tarde ha querido estar con ellos. El programa conecta con Manuela Razo, una vecina que vive de alquiler y que, afortunadamente, al llegar a su casa solo se ha encontrado con humedades.

"La casa, dentro de lo que cabe, está muy bien", comenta la joven, y añade que ahora mismo lo que necesita ella y sus vecinos son mascarillas para poder hacer frente a los fuertes olores que desprende la comida que tuvieron que dejar atrás hace unas semanas.

A pesar de las intensas lluvias y de haber visto cómo el agua salía incluso de las paredes de las casas, esta vecina de Grazalema asegura que en estos momentos sí tiene electricidad en casa. "Cuando he llegado me he encontrado la nevera y el congelador con toda la comida descongelada, pero está todo bien", apunta la joven.

Por otro lado, Manuela espera que para el fin de semana todo el pueblo vuelva a la normalidad, que recuperen su vida y puedan ir a trabajar con normalidad.

