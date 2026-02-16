Marc Giró recibe el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento

El presentador Marc Giró a su llegada a la gala de los Premios Iris 2025, el encuentro anual del sector audiovisual español que celebra la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual este lunes en el Teatro Real Madrid.

Los detalles Giró también recibe por parte de la Academia de Televisión el Premio Iris a la Prensa Especializada, al Mejor Programa de Entretenimiento y a Mejor Dirección de Programa.

Marc Giró ha sido galardonado con el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por 'Late Xou' de RTVE, programa que también fue premiado como Mejor Programa. Durante la entrega, Giró bromeó con María Eizaguirre y agradeció a "Pedro Sánchez, que es mi guionista". En la misma categoría, estaban nominados El Gran Wyoming, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Motos, Paula Vázquez y Sandra Barneda. Además, Giró ha fichado por Atresmedia, donde lanzará un proyecto en 2026 en laSexta. Reconocido por su estilo y carisma, ha trabajado en televisión, radio y prensa, recibiendo premios como el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas en 2023.

Marc Giró ha ganado este lunes el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por 'Late Xou', de RTVE, formato que también ha recibido el galardón a Mejor Programa.

"Le he dicho a María Eizaguirre: '¡Vente a laSexta, mujer!'", ha bromeado el presentador al recibir el galardón. Giró, ha tirado de humor y ha aprovechado para agradecerle también a "Pedro Sánchez, que es mi guionista".

En la categoría a Mejor Presentador, además de Marc Giró, también estaban nominados El Gran Wyoming por El Intermedio (laSexta); Miguel Ángel Muñoz por 'Pekín Express. Objetivo Angkor' (HBO Max); Pablo Motos por El Hormiguero (Antena 3 TV); Paula Vázquez por 'Bake Off' (La 1 de TVE); y Sandra Barneda por 'La Isla de las Tentaciones' (Telecinco).

Giró también ha recibido por parte de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual el Premio Iris a la Prensa Especializada. "Basta ya, por favor. Al final me vuelvo un gilipollas con tanto premio", ha seguido bromeando el presentador, quien ha querido dedicar el premio al público y a la audiencia. Además, ha resaltado que está convencido de que ahora le "van a seguir a laSexta". Así, ha concluido su intervención con un claro: "Stop fascismo, viva la televisión, viva la Academia de Televisión".

Y todavía le ha caído un premio más a Giró quien, junto a Santi Villas y Rebeca Rodríguez, ha recibido el galardón a Mejor Dirección de Programas. Eso sí, Giró ha avisado nada más recibir este premio que ya no estaban nominados "a nada más" y "este es el último". "Si nosotros estamos aquí es porque nos han dejado dirigir como hemos querido en libertad y sin ningún tipo de nada. Así que me gustaría compartir este premio con José Pablo López y Sergio Calderón por dejarnos dirigir como nos ha dado la gana", ha dicho el presentador.

Además de Giró, Villas y Rodríguez estaban nominados a este premio Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz por 'Futuro Imperfecto' (La1 de TVE y RTVE Play); Ángel Ludeña y David Linares por 'Supervivientes' (Telecinco); Carles Porta por 'Crims' (TV3 y 3Cat); Laia Vidal y Tinet Rubira por 'Tu cara me suena' (Antena 3 TV); y Meritxell Estruch por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco).

Marc Giró ficha por Atresmedia

Marc Giró ha fichado por Atresmedia. El presentador, periodista y escritor se incorpora al mejor equipo de comunicadores de la televisión en el grupo audiovisual español líder. Giró es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. Su primer proyecto para Atresmedia verá la luz en 2026 en laSexta.

Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como 'Late Xou' (RTVE) o 'Està Passant' (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como 'Marie Claire', o el 'Diari Ara'. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de Zapeando, Espejo Público o presentando las precampanadas de FelizAño Neox.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

