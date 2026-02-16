Canadá lidera las conversaciones para formar una alianza comercial anti-Trump con la UE y países del bloque Indo-Pacífico

¿Por qué es importante? Según 'Politico', el primer ministro canadiense envió a su representante personal ante la Unión Europea, John Hannaford, a Singapur para solicitar las opiniones de los líderes regionales sobre el posible acuerdo.

No se puede decir que Donald Trump esté haciendo amigos con su política internacional. De hecho, sus acciones y palabras están alterando el orden internacional. Y, en la resaca de la Conferencia de Seguridad de Múnich, 'Politico' asegura que se está fraguando una alianza comercial anti-Trump entre la Unión Europea y 12 países del bloque Indo-Pacífico.

Según el citado medio, es el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien está liderando las conversaciones para explorar diferentes propuestas comerciales que puedan dejar a Estados Unidos fuera de la ecuación y formar una de las mayores alianzas económicas del mundo,

Carney ya mostró su apoyo a los europeos cuando el presidente de Estados Unidos amenazó a la UE con imponer nuevos aranceles a los aliados que se opusieran a sus planes para Groenlandia. Y, ahora, pretende que países como Singapur, México, Japón, Vietnam, Malasia o Australia unan sus fuerzas con los europeos para volver a las que denominan las 'reglas de origen'.

Para iniciar las discusiones, Carney envió a su representante personal ante la Unión Europea, John Hannaford, a Singapur para solicitar las opiniones de los líderes regionales sobre el posible acuerdo. "El trabajo sin duda avanza. Hemos mantenido conversaciones muy fructíferas al respecto con otros socios de todo el mundo", afirma a 'Politico' un funcionario canadiense.

"Vemos un gran valor en aumentar el comercio entre la UE y las partes del CPTPP, lo que también contribuiría a mejorar la resiliencia de la cadena de suministro", apunta un funcionario comercial japonés al citado medio. Además, aseguran que dentro de la UE hay muchos países "súper interesados" en impulsar este acuerdo.

Mientras tanto, el apoyo de Estados Unidos a Viktor Orbán para las elecciones de abril en Hungría no ha podido ser más claro. El Secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, apuesta por la victoria del primer ministro húngaro y destaca la gran sintonía entre los dos líderes.

"No es un secreto cómo le ve a usted el presidente (Donald Trump). Creo que puedo afirmar con seguridad que el presidente Trump está muy comprometido con su éxito, ya que su éxito es nuestro éxito", ha afirmado en una comparecencia en el país húngaro, en la que también ha aseverado que EEUU y Hungría atraviesan "una edad de oro" en sus relaciones.

