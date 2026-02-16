Detenido en Alicante el sospechoso de intentar matar a su pareja y a su suegra en Calella (Barcelona)

Imagen del detenido en Alicante por presuntamente haber intentado matar a su pareja y su suegra en Calella

Los detalles Los hechos sucedieron el pasado ocho de enero y la joven agredida continúa en estado grave.

La Guardia Civil y la Policía Local de Onil detuvieron a un joven de 24 años que había huido tras intentar presuntamente matar a su pareja y a su suegra en Calella, Barcelona, el pasado 8 de enero. Los Mossos d'Esquadra, encargados de la investigación, identificaron al sospechoso y emitieron una orden de detención. Las víctimas fueron trasladadas en estado muy grave a un hospital, donde la hija sigue ingresada. El detenido será trasladado a Cataluña para comparecer ante el juzgado de Arenys de Mar. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista en varios idiomas. En emergencias, se puede contactar con el 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

La Guardia Civil y la Policía Local de Onil (Alicante) han detenido al joven de 24 años que se había dado a la fuga tras supuestamente intentar matar a su pareja y a su suegra el pasado ocho de enero en Calella (Barcelona).

Según han informado los Mossos d'Esquadra, que han llevado la investigación por esta doble tentativa de homicidio, el detenido está a la espera de ser trasladado a Cataluña para pasar a disposición del juzgado de instrucción de Arenys de Mar (Barcelona) que se encarga del caso.

Los hechos ocurrieron el pasado ocho de enero, cuando los vecinos del inmueble alertaron a los servicios de emergencias de que se había producido una agresión, tras lo cual las dos mujeres fueron trasladadas en estado muy grave a un centro hospitalario, donde actualmente la hija sigue todavía ingresada en estado grave.

Agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra lograron identificar al sospechoso y establecieron un dispositivo para localizarlo, aunque no lo lograron. Ante esta situación, se emitió una orden policial de búsqueda y detención.

En el marco de sus pesquisas, los Mossos alertaron a los demás cuerpos policiales de que el sospechoso se encontraba en Onil (Alicante).

Finalmente, el pasado sábado, agentes de la Policía Local de este municipio, junto con la Guardia Civil, identificaron al sospechoso y lo detuvieron, al comprobar que tenía una orden judicial de detención vigente emitida por el juzgado de instrucción número 6 de Arenys de Mar (Barcelona) en relación con esta supuesta doble tentativa de homicidio.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

