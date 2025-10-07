Una vecina del edificio derrumbado en Madrid cuenta cómo ha vivido el suceso: "No se podía ver y no se podía respirar"

Rosa tiene un establecimiento a pocos metros del edificio siniestrado. Como cuenta, el suceso ha tenido lugar al mediodía y, en ese momento, había pocos trabajadores en el edificio.

Este martes se ha derrumbado parcialmente un edificio en obras situado en el centro de Madrid, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Cuatro trabajadores permanecen desaparecidos. Javier Bastida se ha desplazado hasta el lugar para hablar con Rosa, testigo del suceso.

Esta vecina tiene una tienda a unos 20 metros del edificio siniestrado. "Estaba en la tienda y, de repente, se oye un estrépito bastante importante", explica. "Fue un golpe seco", añade. Después, retumbó todo su edificio y apareció una nube de polvo que llenó todo.

"No se podía ver y no se podía respirar", indica. Al ver la fachada intacta ella no imaginaba el alcance de lo que había pasado, pensaba que, quizá, se les podría haber caído algún contenedor con escombros. "Empezaron a salir los operarios de la obra e iban todos con las manos tapándose la cara", indica.

En ese momento fue cuando los trabajadores contaron que se había caído el edificio por dentro. "Ya te empiezas a preocupar, estaban pendientes de quién faltaba", detalla. Pocos minutos después llegaron tanto la policía como los bomberos. "Fue todo muy rápido", afirma.

Rosa cuenta que en esta obra suele haber entre 15 y 20 personas trabajando, pero, justo en ese momento, estaban en su descanso. "Muchos habían salido a comer y no estaban todos dentro, sino hubiese sido una tragedia", indica.

La vecina señala que el hecho de que haya colapsado el interior del edificio, pero la fachada haya quedado intacta, ha evitado que el derrumbe haya afectado a las personas que se encontraban en la calle o a otros edificios colindantes.

