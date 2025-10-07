Maestre, sobre los vídeos del día de la DANA: "Los técnicos informaron debidamente, otra cosa es que no tomaran la decisión"

Los vídeos demuestran que Salomé Pradas, exconsellera de Interior, recibió información sobre el riesgo existente en el barranco del Poyo horas antes de que la DANA provocara que este se desbordara.

Tras la publicación de varios vídeos inéditos, que confirmarían que la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, conocía la situación del barranco del Poyo. A pesar de dichas imágenes, Pradas ha ratificado que desconocía la situación de ese punto. Carlos Mazón, por su parte, expone que la secuencia que se ha publicado muestra que Pradas estuvo siguiendo la emergencia.

"El hombre que no estaba en su puesto de trabajo el día de la tragedia sigue en sus trece", señala Iñaki López. Antonio Maestre, por su parte, afirma que "da igual lo que vaya saliendo porque todo se sabe".

El periodista señala que no hay dudas sobre qué pasó y "cuál fue el proceder de cada uno de ellos". "Lo único que puede haber nuevas pruebas que ahonden sobre lo ya conocido", añade, "pero, es que no hace falta eso".

Maestre indica que solo mirando las llamadas que recibió el 112 ese día, "allí se veía que todo lo que pasaba ya lo sabía, que iban informando". "Eso es muy grave", reflexiona López, "se pone sobre la mesa la posibilidad de mandar un mensaje de emergencia tres horas antes de la hora que se mandó".

"Se maneja desde el primer momento porque se sabe y se confirma que los técnicos informaron debidamente y, otra cosa, es que no tomaran la decisión porque consideraron que no querían tomarla", concluye Maestre.

