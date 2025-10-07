Antonio Maestre: "Lo mínimo que puedes hacer del juez Peinado es burlarte de él"

En Más Vale Tarde, Antonio Maestre ha analizado la denuncia que el juez Peinado habría presentado contra Gabriel Rufián por injurias. El periodista considera que las declaraciones del portavoz de ERC se enmarcan dentro de la libertad de expresión, aunque reconoce su tono crítico.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Antonio Maestre da su opinión sobre la última hora en torno al juez Peinado, quien habría interpuesto una denuncia contra Gabriel Rufián por injurias y podría llegar a reclamarle hasta 70.000 euros por daños a su imagen.

"Si tú dices que alguien es prevaricador, pues más vale que lo demuestres, porque si no te la comes y te la llevas", comenta el periodista. Sin embargo, Maestre no considera que haya delito en las declaraciones del portavoz de ERC.

"Entiendo que eso no se puede decir si no tienes la prueba, pero lo que yo he leído que dijo Rufián creo que entra perfectamente dentro de la libertad de expresión. Lo que puede ser una crítica más dura es que dijo (sobre Peinado): 'Pone muy fácil distinguir qué es verdad, qué es mentira, dónde empieza la libertad y cuándo empieza la guerra sucia'. Eso entiendo que entra dentro de la libertad de expresión", señala Maestre.

Por otro lado, el periodista apunta que Rufián también comentó que el juez Peinado redacta sus resoluciones después de cenar. Según Maestre, se trata de "una crítica un poco burlona" y añade que "lo mínimo que puedes hacer del juez Peinado es burlarte de él", haciendo referencia a los errores del magistrado en sus escritos, como aquella vez que 'mató' a Begoña Gómez por un fallo en una de sus resoluciones.

