Iñaki López: "Vox no piensa en ningún momento en las mujeres debajo del burka. Es una medida racista"

Iñaki López reflexiona en este vídeo sobre la propuesta de Vox de prohibir el burka. Aunque considera que es un "instrumento de opresión" y de "machismo puro", cree que lo que pretende Vox es "señalar que nos están invadiendo los islamistas".

Hoy se votaba en el Congreso la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos que contaba con el apoyo del PP, pero que finalmente ha sido rechazada tras el 'no' de Junts.

"A mi me gusta que me vistan los modistos, no los curas", afirma Benjamín Prado, que en el vídeo sobre estas líneas señala que "la gran mayoría de las mujeres que van debajo del burka, por no decir todas, no lo llevan porque quieran ellas, sino porque se los pone otro". No obstante, se muestra más partidario de "educar e instruir que de prohibir".

Iñaki López coincide en que el burka es "un instrumento de opresión" y de "machismo puro", pero señala que "Vox no está pensando en ningún momento en el derecho de las mujeres a las que esconden debajo de los burkas".

En su opinión, la medida propuesta por la formación de extrema derecha "es racista", ya que lo que pretende es "señalar que nos están invadiendo los islamistas con sus gestos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.