Detenidos dos jóvenes por un reto que acabó en tragedia: encerraron a un amigo en un aerogenerador y murió electrocutado

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos hombres por homicidio imprudente tras la muerte de un amigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos, durante un reto para tomarse una foto. La víctima, de 23 años, accedió al molino por una rejilla desatornillada, que luego fue cerrada desde fuera. Los detenidos también enfrentan cargos por daños al aerogenerador. Este caso se suma a otros retos peligrosos en redes sociales, como la ingesta masiva de paracetamol, que ha llevado a hospitalizaciones y una muerte en EE.UU. Expertos aconsejan vigilar el acceso a medicamentos y el uso de dispositivos electrónicos por parte de los menores.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 25 y 31 años por un delito de homicidio imprudente por el fallecimiento en junio de 2025 de un tercer amigo que murió electrocutado en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra (Burgos). El trágico suceso se habría producido a raíz de un reto en el que los dos detenidos convencieron a la víctima para entrar en el molino de viento para sacarse una foto desde dentro del aerogenerador.

El joven de 23 años logró entrar a través de una rejilla de ventilación después de intentarlo sin éxito por la entada peatonal. Una vez dentro del molino, sufrió una descarga eléctrica mortal. Entonces, los dos amigos contaron que la trampilla peatonal se bloqueó por la descarga y que, por ello, no pudieron entrar a socorrer a la víctima.

Sin embargo, los investigadores han concluido que estos dos jóvenes tuvieron que desatornillar la rejilla, situada tres metros por encima del nivel del suelo, y un segundo filtro de seguridad para que el fallecido se colase en el interior. Sin embargo, cuando llegó la Guardia Civil, la rajilla estaba perfectamente cerrada y atornillada. Por ello, sostienen que "fue recolocada y cerrada desde fuera con la intervención humana".

La detención se ha producido por parte de los agentes del instituto armado en la Comunidad de Madrid. A los dos amigos del fallecido, además de un delito de homicidio imprudente, se les imputa otro de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y el lucro cesante de la empresa por la parada de la actividad laboral.

Otros retos que acabaron siendo mortales

Diversos retos relacionados con las redes sociales han terminado teniendo efectos fatídicos recientemente. Uno de los más frecuentes es el de la ingesta masiva de Paracetamol, que ya ha causado la hospitalización de decenas de niños de entre 11 y 14 años en Málaga. Por ello, Olivia Rodríguez, responsable de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de Malaga, asegura que los padres deben estar "atentos a sus redes sociales": "Si notas un comportamiento extraño en tu hijo o tu hija, sobre todo acompañado de vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva, se te debe encender la alarma.

Todo tiene su origen en un reto nacido en las redes sociales que consiste en tomar la dosis máxima de paracetamol para conseguir demostrar a resistencia en este medicamento o bien estar el máximo de días ingresado en un hospital.

Pese a que en España no destaca por su volumen de casos, sino por su gravedad, este fenómeno ya ha causado la muerte de un niño en Estados Unidos. "Puede acabar en 24 ó 72 horas en una intoxicación hepática aguda que pueda requerir un trasplante hepático o causar la muerte", relata Davinia Vázquez, pediatra y alergóloga pediátrica.

Como método de prevención, los expertos recomiendan no tener medicamentos al alcance de los niños y vigilar siempre lo que consumen en sus dispositivos electrónicos.

