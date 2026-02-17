Gonzalo Bernardos, sobre las Viviendas de Protección Pública de Alzira: "Es posible que el promotor haya perdido dinero"

El economista ha detallado los costes que tiene en nuestro país construir vivienda de obra nueva y, como indica, en muchos municipios esa vivienda no es competitiva dado que la vivienda de segunda mano tiene un coste menor.

En Alzira (Valencia) numerosos vecinos decidían acampar frente a una inmobiliaria encargada de gestionar una promoción de 123 viviendas de protección pública. Este martes se han abierto las prerreservas de estas viviendas que se van a construir próximamente y los vecinos han podido inscribirse. Gonzalo Bernardos señala que el precio de estos pisos es "fantástico".

"El promotor lo que ha hecho es coger y, prácticamente, no habrá ganado dinero", añade el economista, "incluso puede ser que lo haya perdido". Bernardos explica que "las cuentas son muy claras". El economista expone que, en nuestro país, hoy en día, "te cuesta construir vivienda 1.300 euros".

"Si le añades otros costes, 1.900", indica, "si le pones el suelo 2.400, si le pones que los metros que vendes son menos de lo que construyes se te va, prácticamente la mayor parte del país a 2.800 euros el metro cuadrado".

El economista indica que, para el promotor, "en la mayor parte de España, esas viviendas nuevas no son competitivas ya que las van a sacar al mercado alrededor de 230.000 o 250.000 euros, y en esas poblaciones las viviendas usadas están a 130.000 y 150.000 euros".

Bernardos indica que esto hace que, en 2025, "solo se iniciaran 140.000, cuando en 2016 se iniciaron 725.000". "El resultado es que mucha gente que quisiera comprar vivienda nueva se va a la usada, la demanda supera, con holgura, a la oferta y precios arriba, arriba y arriba", concluye.

