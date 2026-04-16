Tania Sánchez responde a Feijóo tras criticar a la mesa del Congreso: "Las reglas valen para los demás, para ellos no"

Tania Sánchez recuerda su época de diputada en la Asamblea de Madrid y cómo ha "sufrido" algunos bloqueos del Partido Popular de la misma forma que ahora critica Feijóo de la mesa del Congreso.

Casi dos días después, Alberto Núñez Feijóo ha condenado por fin la actitud del diputado de Vox que tuvo que ser expulsado del Congreso tras invadir la tribuna.

Sin embargo, el líder del Partido Popular también aprovechaba para criticar a la mesa del Congreso, que según él "está bloqueando constantemente las leyes que se aprueban en el Senado".

"No acabamos de entender cómo un partido serio, con vocación de gobernar como es el PP, contemporiza con comportamientos como el que hemos visto o con acosadores que pretenden ir de superperiodista como Vito Quiles", comenta Iñaki López.

Tania Sánchez recuerda que, cuando era diputada de la Asamblea de Madrid, ha "sufrido" el comportamiento del Partido Popular y sus bloqueos. "En el ejercicio del parlamentarismo, el PP a menudo actúa así", afirma Tania, que opina que "las normas valen para los demás, pero para ellos no".

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