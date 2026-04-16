Gonzalo Bernardos considera que en España no triunfa el teletrabajo porque se asocia a una menor productividad

En España solo un 15% de los trabajadores lo hacen en modalidad de teletrabajo. Una cifra que está lejos de la media europea, situada en el 22,6%.

La Unión Europea ha planteado establecer un día obligatorio de teletrabajo para favorecer el ahorro energético ante un posible desabastecimiento por la guerra de Irán. Yolanda Díaz, en una entrevista en Onda Cero, ha señalado que ella considera correcta la medida, pero cree que no debería ser obligatorio.

Gonzalo Bernardos señala que, ante la obligatoriedad de trabajar desde casa, debe ser la propia empresa la que ponga los medios para que el trabajador pueda hacerlo. Sobre la medida de la Comisión Europea, el economista señala que, en muchos casos, debido a la propia naturaleza del trabajo, no podría aplicarse.

Sobre si es una medida eficaz, el economista indica que en países que se encuentran en una situación extrema con poca gasolina o gasóleo, "es una medida absolutamente necesaria". Pero, en cuanto a los países de la UE, Bernardos indica que ninguno está en esa situación en este momento.

Iñaki López expone que en Europa "el teletrabajo está muy implantado, en torno al 22,6%". Pero en nuestro país, tan solo es del 15%. "¿Por qué este país está tan lejos de la media europea del teletrabajo?", plantea al economista.

Bernardos considera, por un lado, que muchos jefes, si no puede ver a sus empleados, se considera "menos jefe". Por otro lado, existe la sensación de que cuando se teletrabaja "se es menos productivo". El economista indica que es posible incrementar la productividad teletrabajando, "pero aquí ha de cambiar las características del trabajo, ya no trabajas por horas, trabajas por objetivos".

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