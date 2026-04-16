La bola de cristal de Israel y China: sus acuerdos con Somalilandia les facilitan sortear el bloqueo de Ormuz

El contexto Israel reconoció a este territorio como Estado soberano a finales de 2025 y es el único país en haberlo hecho, mientras que China lleva años comprando sus principales puertos que dan al mar Rojo para crear una red alternativa a Ormuz.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha resaltado la necesidad de vías comerciales alternativas, impulsando a potencias a tomar medidas estratégicas. Somalilandia, un territorio sin reconocimiento internacional desde su declaración de independencia en 1991, ha ganado importancia debido a su ubicación estratégica frente al mar Rojo. Israel, al reconocer a Somalilandia, ha logrado una posición estratégica contra los hutíes de Yemen y acceso al Canal de Suez. Paralelamente, China ha estado estableciendo una red de puertos en África, creando una alternativa al estrecho de Ormuz. Con puertos clave en Khor Fakkan y Sohar, China asegura el tránsito de petróleo, evitando el paso por Ormuz.

Con el estrecho Ormuz bloqueado, se ha evidenciado la necesidad de los estados de controlar vías alternativas para el tránsito comercial. Algunas potencias ya han comenzado a mover ficha, mientras que territorios que habitualmente pasan desapercibidos en el sistema internacional cobran una relevancia repentina. Es el caso de Somalilandia, un territorio que declaró unilateralmente su independencia en 1991 y que da al mar Rojo, pero que no cuenta con reconocimiento internacional.

Somalia es uno de los países más pobres del mundo, pero tiene una ubicación perfecta frente al estrecho que da acceso al canal de Suez. La zona menos pobre del país, situada frente a ese estrecho, se declaró independiente en 1991. Sin embargo, hasta finales de 2025 ningún país había reconocido a ese territorio como un estado soberano.

Fue entonces cuando Israel dio el paso con un movimiento geoestratégico muy inteligente. La decisión permite a Israel colocarse en posición de atacar a los hutíes de Yemen, uno de los grupos proxies que apoya Irán, y también le da acceso al mar Rojo que llega hasta el Canal de Suez, una puerta de entrada a Europa. De esta manera, Israel logra una salida al mar en un punto estratégico de una zona en la que sus enemigos eran muy fuertes.

El plan a largo plazo de China

Aunque Israel es el único país en reconocer a Somalilandia, China lleva 15 años maniobrando en ese territorio que sabe que es importante. Como en otras zonas del continente africano, el gigante asiático se ha dedicado a comprar los principales puertos de la zona, creando una red alternativa al estrecho de Ormuz.

Ahora posee un sistema de puertos interconectados que le permite sobrevivir sin pasar por Ormuz. Es la única ruta que funciona ahora mismo y cuenta con dos puertos clave: el puerto de Khor Fakkan en Emiratos y el de Sohar en Omán.

Desde el primero, China saca petróleo evitando cruzar Ormuz, mientras que emplea el de Sohar como punto de conexión tierra-mar, lo que permite pasar el petróleo a camiones cisterna y moverlo por carretera. Era su plan por si se producía un desastre y ahora lo ha puesto en marcha, ya que depende en gran medida del petróleo iraní ahora bloqueado.

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