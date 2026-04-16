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"serias amenazas"

El siguiente objetivo de Trump es Cuba y Díaz-Canel lo sabe: advierte que la "agresión militar" de EEUU es una posibilidad

¿Qué ha dicho? El presidente cubano no duda en hacer frente a las amenazas del estadounidense: "No la queremos [la agresión militar], pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla".

El siguiente objetivo de Trump es Cuba y Díaz-Canel lo sabe: advierte que la "agresión militar" de EEUU es una posibilidad
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Tras Irán, el siguiente objetivo de Estados Unidos es Cuba. El presidente cubano ha advertido este jueves que la "agresión militar" de EEUU a Cuba es una posibilidad. La isla vive un momento "absolutamente desafiante" y entre las "serias amenazas" que se ciernen sobre el país se incluye la "agresión militar" de EEUU, ha afirmado Miguel Díaz-Canel.

Que Cuba es su próximo objetivo es algo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro una y mil veces, sobre todo al presidente cubano. "El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar", ha avisado Díaz-Canel.

El presidente cubano, mientras, no duda en hacer frente a las amenazas del presidente estadounidense. "No la queremos [la agresión militar], pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", ha afirmado este jueves.

El capricho de Trump es tal que el Pentágono ya tendría preparado un plan para invadir la isla a la espera de órdenes directas de Trump para actuar, según ha publicado el diario estadounidense 'USA Today'. De ser verdad, esa invasión pondría el broche final a unos meses llenos de tensiones entre EEUU y el país caribeño.

Mientras, en Cuba no paran de sufrir apagones constantes y, desde la última intervención de EEUU en Venezuela, el petróleo escasea más que nunca. Estas son algunas de las maneras en las que el presidente estadounidense ahoga a la isla. Expertos y economistas independientes apuntan que la situación actual en Cuba se explica por la combinación de las sanciones con una serie de fallidas políticas económicas, y califican la crisis de estructural y sistémica.

La noticia coincide, además, con el 65 aniversario de la Revolución Cubana, donde Díaz-Canel ha dejado claro que Cuba sigue preparándose por si Trump decide usar su fuerza. Y, al mismo tiempo, Washington está presionando a la isla para que inicie una serie de reformas económicas y políticas, y ambas partes han reconocido contactos bilaterales, pero hasta el momento no se han reconocido avances ni frutos.

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