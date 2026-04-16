En libertad pese al "alto riesgo" en Lleida: el violento atracador y asesino Dino Marcelo Miller sale de la cárcel tras 22 años

Los detalles Los Mossos d'Esquadra realizarán una vigilancia discreta sobre Dino Marcelo Miller. Un seguimiento no invasivo que le controla, pero sin vulnerar sus derechos.

Dino Marcelo Miller, de 56 años, ha sido liberado de una cárcel en Lleida tras cumplir una condena de 22 años por dos asesinatos y un intento de homicidio. Su liberación es considerada de "alto riesgo" debido a su historial violento y la falta de rehabilitación, según informes penitenciarios. Anteriormente, en 2021, fue arrestado por atracos poco después de su primera liberación. La comunidad local expresa preocupación y miedo ante su regreso, aunque algunos confían en el sistema penitenciario. Los Mossos d'Esquadra mantendrán una vigilancia discreta sobre Miller para garantizar la seguridad sin vulnerar sus derechos.

Dino Marcelo Miller, de 56 años, ha salido de la cárcel este jueves. Su puesta en libertad se considera de "alto riesgo", pero nada ha podido impedir que este hombre, un violento atracador y con dos asesinatos a su espalda, haya dejado atrás su tiempo en un centro penitenciario de Lleida. Ya ha cumplido la pena impuesta.

En el vídeo que acompaña esta información se pueden ver los primeros instantes de Miller en libertad. Ha salido de dentro de una furgoneta blanca, agachado y haciendo lo posible para ocultarse la cara y evitar ser grabado.

Y es que Dino Marcelo Miller acaba de cumplir una condena de 22 años de prisión por dos asesinatos y un intento de homicidio cometidos a finales de los años 90. Además, hay que tener muy en cuenta que los informes de su seguimiento en prisión han alertado de su peligrosidad.

Así, Albert Palacio, el portavoz del sindicato de Mossos USPAC, ha recordado que "los peritos del centro penitenciario de Lleida dicen que esta persona no está rehabilitada". Y no es la primera vez que Miller sale en libertad.

Su primera condena terminó en 2021 y, solo cuatro meses después, las cámaras de un supermercado de Lleida le grababan atracando la caja. Los Mossos le detuvieron en la calle, tras llevarse 1.400 euros de dos atracos, ambos cometidos en una semana.

Este jueves, tras quedar en libertad, algunos vecinos aseguran estar preocupados. Unos dicen tener "un poco de miedo", otros piensan en lo vivido anteriormente: "Tuvimos mucho miedo y, bueno, ahora otra vez que vuelve a salir, va a ser un poco traumático". Pero también hay quien confía en el sistema penitenciario. "Se supone que en las cárceles se aprende, para eso las hacen. Hay que tener fe en las personas", ha asegurado un vecino.

Los Mossos d'Esquadra realizarán una vigilancia discreta sobre Dino Marcelo Miller. Un seguimiento no invasivo que le controla, pero sin vulnerar sus derechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.