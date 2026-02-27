Ahora

Denuncias contra policías

Tania Sánchez critica los protocolos antiacoso de la Policía: "Es inaceptable que decaiga en la víctima el protegerse y el grabarlo"

La política cuestiona que nadie conociese el presunto acoso del comisario Emilio de la Calle contra una subordinada, afirmando que "seguramente haya más personas que le han visto en su fase de loco".

La última denuncia por acoso conocida en la Policía Nacional evidencia que "fallan todos los mecanismos y protocolos de detección". Así lo ha considerado la política y educadora social, Tania Sánchez, en Más Vale Tarde, donde ha criticado que el peso de la denuncia siempre caiga en la víctima.

"Una vez más, a lo que estamos asistiendo es que fallan todos los mecanismos y protocolos previos de detección. Es imposible que esto tenga que decaer en la víctima el protegerse, el grabarlo, el demostrarlo. Es inaceptable", ha declarado, al hilo de los audios conocidos del comisario Emilio de la Calle contra una subordinada.

Asimismo, ha criticado que "en la Policía y el Ejército las vías de denuncia y señalamiento son jerárquicas" y ha abogado por que "tiene que haber vías al margen de las jerarquías".

Para Sánchez, es evidente que los acosadores saben "a quién le hacen la tortura porque no son idiotas", pero ha cuestionado que nadie más sea testigo de sus conductas. "Seguramente haya más personas que le han visto en su fase de loco", ha asegurado.

Asimismo, ha opinado que "todos los trabajos o funcionarios públicos deberían tener una atención a su salud laboral que incluya la salud psicosocial, también en la víctima" para que pueda denunciar lo que le ocurre.

