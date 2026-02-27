Interior admite que los audios del comisario Emilio de la Calle son "horribles" y recuerda que sigue suspendido

Los detalles Fuentes del Ministerio señalan a laSexta que se actuó con total celeridad en cuanto se tuvo conocimiento del caso y que se cesó a Emilio de la Calle tras ver el comportamiento denunciado por una subordinada.

El diario 'El País' ha revelado grabaciones de la investigación al comisario Emilio de la Calle, acusado de acoso laboral y sexual. Las grabaciones contienen amenazas y comentarios violentos hacia una subordinada. Fuentes del Ministerio del Interior califican los audios como "horribles" y "demoledores". La víctima denunció en marzo de 2025, activándose el protocolo antiacoso. De la Calle fue suspendido de empleo y sueldo el 25 de marzo. La denunciante, que sufrió acoso desde julio de 2024, regresó a España. La defensa ha solicitado que se finalice la instrucción y se procese al comisario. Desde Interior aseguran que el canal interno funcionó eficazmente.

El diario 'El País' ha publicado este viernes grabaciones de la investigación al comisario Emilio de la Calle, investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual contra una subordinada. Entre las frases que escuchamos en esas grabaciones, hay auténticas barbaridades como: "Te dejo como un trozo de carne, te reviento, ten cuidado", "no vuelvas a tocarme los cojones", "Me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien" o "¿Qué hago, te pego? A ver si con el ojo morado".

Fuentes del Ministerio del Interior confiesan que lo que se escucha en esos audios es "horrible", "terrible" y de una crudeza "demoledora". Desde la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska explican que la víctima puso en conocimiento su situación en marzo de 2025 en el punto de contacto del Área de Derechos Humanos e Igualdad que tiene la División de Cooperación Internacional, que fue quien habló con la víctimas.

Fue en ese momento, según estas fuentes, cuando la Dirección General de la Policía tuvo conocimiento de los hechos por primera vez, activándose automáticamente el protocolo antiacoso. El comisario De la Calle fue suspendido de empleo y sueldo el 25 de marzo, tras el acuerdo de suspensión firmado por el director general de la policía. La comunicación de la suspensión al consejero de interior en India fue el 26 de marzo.

Desde Interior recuerdan que De la Calle sigue suspendido de funciones, de empleo y sueldo a día de hoy y reivindican que esta denuncia es un ejemplo de que el canal interno funciona. Según el Ministerio, se actuó con celeridad una vez se conocieron los hechos y se cesó a De la Calle al ver su comportamiento. La denunciante, por su parte, regresó a España y está en un destino en el que quiere estar.

Este viernes hemos conocido que la defensa de la denunciante ha pedido al Juzgado Central de Instrucción Número 1 que finalice la instrucción y se acuerde el procesamiento del comisario.

La querella recoge que el acoso se produjo desde que la subinspectora entró a trabajar en la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024, hasta que denunció los hechos por vía interna ante la Dirección General de la Policía.

Denuncia que su superior le denigraba, le "insultaba y descalificaba gratuitamente", le acosaba incluso fuera de su horario laboral, miraba sus mensajes de móvil pese a su oposición y le llamaba y escribía a diario hasta el punto de decirle: "Que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono".

Tras comparecer el comisario ante el juez, en abril del año pasado, el magistrado solicitó al Ministerio del Interior que impidiese que éste se comunicase por razones de servicio con la subinspectora "ni directamente ni por mediación de otros" por ningún motivo.

