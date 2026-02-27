Ahora

Escándalo en la Policía

Bea de Vicente defiende que los casos de acoso en la Policía "son excepciones": "En el cuerpo hay mucha gente buena"

La abogada ha defendido al cuerpo después de que Iñaki López haya sugerido que los policías hagan "un cursillo de educación en valores", dadas las graves denuncias contra altos mandos.

Bea de Vicente ha defendido este viernes que las recientes denuncias por presuntos casos de acoso en el seno de la Policía Nacionalson "excepciones" y no representan a la mayoría del cuerpo.

La abogada se ha expresado así en Más Vale Tarde, después de que Iñaki López haya sugerido que hagan "un cursillo de educación en valores", dada la cantidad de denuncias contra altos mandos conocidas en las últimas semanas.

La más reciente ha sido contra el comisario Emilio de la Calle, de la que se han conocido impactantes audios en los que se le escucha decir a una subalterna cosas como "¿qué hago, te pego? Te doy una hostia, sí. A ver si con un ojo morado...". De la Calle fue suspendido por el Ministerio del Interior hace menos de un año tras ser acusado por delitos de agresión sexual, acoso laboral, lesiones y amenazas sobre una subordinada.

"Un cursillo de educación en valores para nuestros mandos policiales, que últimamente parecen un poco despistados, igual les viene bien", ha opinado Iñaki a este respecto, antes de añadir que "la educación en valores siempre previene futuros comportamientos".

De Vicente ha criticado sus palabras y ha asegurado que "en líneas generales no es así, son excepciones". "En el cuerpo de la Policía hay mucha gente, y mucha gente buena. Esto son excepciones", ha insistido.

Por su parte, Iñaki ha querido sentenciar este polémico tema afirmando que "simplemente creo que hace falta, con el correr de los tiempos, mejorar la preparación de nuestros cuerpos y fuerzas policiales, que además va a ir en su beneficio para que sean aún mejores de lo que son". "No vamos a tomar a todo el cuerpo por este señor", ha concluido.

