Sorpresa en Zamora por culpa de un ciervo: recorre sus calles y termina en un parking

El animal fue visto, primero, en un bosque cercano al casco urbano de la ciudad. El ciervo, después, comenzó a recorrer las calles de la ciudad donde fue grabado por varias personas muy sorprendidas por su presencia.

Un ciervo se ha colado en un parking de Zamora. El animal ha recorrido el casco urbano de la ciudad castellanoleonesa para terminar en el interior de este garaje. "El vecino que entre al parking, te voy a decir una cosa, te da un ictus, vamos", comenta Cristina Pardo.

"Entre varios vecinos alertaron a la policía y los bomberos y, al final, lo tuvieron que sedar para poder sacarlo", señala Joanna Ivars. Javier Bastida se desplazaba hasta Zamora para hablar con sus vecinos y saber cómo vivieron la visita de este ciervo.

Como cuenta el reportero, se pudo ver al animal, primero, por el bosque de Valorio. "En apenas unos minutos se planta en la ciudad, se ve rodeado de civilización y es donde lo graban por primera vez", explica. Una vecina le cuenta a Bastida que ya han visto animales salvajes en otras ocasiones.

El animal, muy asustado, termina entrando a un parking. Un vecino cuenta que no cree que estos animales sean agresivos y que lo más probable es que tiendan a huir. Un vecino cuenta al reportero que bautizaría al ciervo como "sorpresivo".

