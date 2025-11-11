Mazón tira de victimismo y sigue sin aclarar dónde estaba: "No era miembro del CECOPI y poco tenía que aportar a la emergencia"

Entre líneas El president en funciones ha llevado un discurso preparado de 21 minutos que ha leído durante su intervención, evitando así responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Con un discurso leído de 21 minutos y eludiendo las preguntas de los grupos. Así se podría resumir la primera intervención de Carlos Mazón ante las Cortes Valencianas en la comisión de investigación de la DANA del 29 de octubre de 2024. El president en funciones ha entrado en la sala esbozando alguna sonrisa y acompañado de sus múltiples asesores, cuya presencia ha impedido la entrada de víctimas de la DANA.

Ha utilizado su declaración para victimizarse y erigirse como el único en asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido. "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia. Mi persona ha sido utilizada por el Gobierno para rehuir el deber de la reconstrucción", ha dicho al inicio de su turno.

Ha justificado su ausencia en el centro de mando afirmando que "no era miembro del Cecopi". Con un tono socarrón, ha expresado que "quizá no me llamaron porque operativamente poco podía hacer yo en la emergencia" que acabó con 229 muertos en Valencia.

"La inmensa mayoría de preguntas me las hacen como si no hubiese dado explicaciones", ha explicado, subrayando que "yo he reconocido mis errores, dado explicaciones y asumido con mi dimisión las consecuencias".

"Nadie ha dado más explicaciones que yo", ha sentenciado. El president en funciones ha insistido en que ha acudido por voluntad propia y ha aprovechado su turno de palabra para acusar al Gobierno central de inacción.

"Bajo el argumento de la falta de competencias, todos los miembros del Gobierno han declarado comparecer en esta comisión. El Gobierno de España tiene mucho que explicar y mucho por hacer", ha asegurado, al mismo tiempo que ha defendido que "el sistema autonómico funcionó".

"Cumplió su misión a pesar de lo imprevisible del fenómeno meteorológico. Los avisos se difundieron masivamente a los municipios, se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma. Ese día se enviaron más de 22.000 SMS y correos electrónicos", ha esgrimido.

La comida en El Ventorro

El president en funciones ha reiterado que el día de la DANA "nadie sabía que iba a pasar". "AEMET a las 19:00 horas emitió un parte diciendo que habían caído 200 litros cuando habían caído casi 800. Ese es el contexto en el que se produjo la comida que tantas horas de debate estéril ha producido", ha aseverado en referencia a la comida de más de tres horas con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Mazón ha argumentado que "si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, mi agenda hubiera sido distinta". Ha repetido que durante su encuentro con la periodista estuvo "atento y haciendo llamadas". Tal y como adelantó laSexta, ha admitido que en esa comida sabía que la emergencia se centraba en Utiel "y una posible rotura de la Forata, a 13 horas vista".

Cabe recordar que la comida con Vilaplana comenzó sobre las 15:00. A esa hora ya había importantes inundaciones y personas subidas a los tejados de sus casas. A este respecto, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le ha reprochado que teniendo esa información decidiese seguir en El Ventorro. "¿Qué president está perfectamente informado de lo que está pasando en Utiel y se queda comiendo?", ha preguntado.

El mensaje ES-Alert

También se ha exculpado por la tardanza en el envío del mensaje ES-Alert, que se mandó a las 20:11 horas, minutos antes de la llegada de Mazón al CECOPI, afirmando que nadie bloqueó su envío.

"Nadie me pidió permiso para refrendar ni refutar ninguna decisión del CECOPI y ningún mensaje de ES-Alert. ¿Quién en su sano juicio podría evitar enviar un mensaje a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo, no fue porque nadie lo bloqueara, fue porque el CECOPI ignoraba lo que pasaba", ha justificado.

La primera sesión de la comisión de investigación ha durado poco más una hora y media, pero ha estado repleta de choques entre los grupos políticos. Baldoví ha llegado a acusar a Mazón de ser un "peligro público", mientras que José Muñoz, del PSOE, le ha dicho que no tiene la mano tendida, sino que la tiene abierta "de los bofetones que has dado a las víctimas".

En la calle, decenas de personas se han concentrado para protestar contra Mazón y exigir que declare en sede judicial. El president en funciones ha tenido que salir por la puerta de atrás, como ya tuvo que hacer tras el funeral de Estado, en el que fue increpado e insultado por las víctimas.

